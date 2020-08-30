一周人語│世少封后兼摘青奧銀牌 佘繕妡獲240萬獎學金赴美升學

今年五月滿19歲的另一名「少女劍手」佘繕妡，亦從中學跳入大學，七月底到美國印第安那州名校聖母大學（The University of Notre Dame）展開大學生活，憑2018年世少冠軍及青奧銀牌，加上公開試優異成績，她獲該校四年「全資獎學金」，總數超過240萬港元，加上該校是NCAA劍擊獎牌常客，相信學劍雙線發展的佘佘，一定進步神促。

中學就讀國際學校的沙田學校的佘佘，不但劍擊了得，是應屆亞運團體銅牌、青奧個人賽銀牌以及世少金牌得主，她公開試的成績好到美國著名學府耶魯也想收她，但她選了聖母大學，修讀商學院的Business Technology，更是全美排名頭幾位，更吸引她的是該校的劍擊隊今年二月ACC（大西洋沿岸聯盟）劍擊賽包辦男、女團錦標以及多個個人賽冠軍，其總教練Gia Kvaratskhelia獲選為「最佳教練」，聖母大學隨後在三月的NCAA（全美大學體育會） D1取得總排名第三。兩位美國女重姐妹花兼奧運獎牌得主Kelly及Courtney Hurley正是聖母大學畢業生，二人曾於2012年倫奧奪女重團體銅牌。

聖母大學每年學費，包括食宿、書薄費等超過八萬多美元（約62萬港元），佘佘獲得「全資獎學金」，未來四年大學總開支超過240萬港元，全數由學校支付，羡殺旁人，亦證明玩運動的不等於讀不成書。

疫情打亂所有事，佘佘七月底飛抵美國，趕及八月初開學，可惜開學一星期後，該校約147名師生確診武漢肺炎，有人懷疑他們參與聚會時沒戴口罩，聖母大學決定由8月18號起停止面授課程兩星期，改網上授課，幸佘佘沒受牽連，並於9月3日重返校園上課。

記者：徐嘉華

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