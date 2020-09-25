歐超盃｜紐亞87分鐘撲單刀成關鍵 對手大讚：證明佢對拜仁幾重要！

周四拜仁慕尼黑在歐超盃，憑着查維馬天尼斯在加時階段的入球，以2:1力克西維爾捧盃而回。其實除了入球功臣馬天尼斯之外，若非拜仁門將紐亞在87分鐘撲出對方前鋒安尼斯利的單刀，恐怕拜仁也無法將比賽帶進加時當中，馬天尼斯人無法為球隊攻入致勝一球。賽後就連西維爾拿傑迪錫也盛讚紐亞，認為這位德國門將就是拜仁與西維爾的差別，完全體現到後者對拜仁的重要性。

今仗西維爾早早階段就靠12碼取得領先，但隨後拜仁在半場前就追和。下半場拜仁雖然是佔上風一方，不過遲遲未取得入球。直至87金鐘，西維爾前鋒安尼斯利獲得一次單刀機會，可惜在禁區內的射門，竟然被紐亞神勇撲出，令西維爾錯失了絕殺拜仁的機會，最終加時賽飲恨。

賽後西維爾中場拿傑迪錫受訪時表示：「賽果令人失望，不過這就是足球。今晚我們看到了紐亞對拜仁是多麼重要，我們有兩次機會可以入球，但紐亞將射門化解了，最後他們靠一次角球就入球了。不過，我們與歐洲最強球隊交手可以交出這種表現，已經足夠自豪。」

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