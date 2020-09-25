近日停罷半年有多的香港超級足球聯賽終於重開，除了元朗、飛馬、大埔和流浪四支退賽球隊外，其餘六支球隊都已悉數亮相。港超之所以能重開，實有賴多方面的努力，相信球會的上上下下都會恪守疫情下的措施和規則，讓球賽能在安全的環境下進行。

重開後頭兩輪的比賽已完成，有南區逼和富力，也有東龍獅贏傑志，後者卻於理文身上全取三分，榜首形勢緊張和混亂，相信要鬥到最後階段才明朗。

環觀幾場賽事，的確發現六隊都欠缺比賽狀態，兩星期的訓練絕對是每位教練的一大挑戰，球員在狀態不足下要應付頻密的賽程，辛苦之餘更令受傷風險大增。如德甲年中重開的第一輪，便錄得12宗受傷紀錄，又例如英超的阿仙奴和利物浦，重開後都因受傷問題而有礙表現，也影響陣容。傑志的隊長黃洋在對東方龍獅的賽事中上半場就傷出，不僅是球隊輸波的原因之一，更擔心黃洋的傷勢和球隊餘下的賽程。幸好，至今各場比賽未有大傷出現，越少受傷的球隊對爭標就越大本錢。

其次，在頻密的賽程下，板凳深度和輪換都變得更為重要，在轉會及註冊風波下，已轉會的部份球員不能上陣，也影響球隊的板凳深度，暫時所見，東方仍然是擁有強而人多的後備實力，而傑志卻未有註冊洛迪古斯，後備以年輕球員為主，富力和理文則未有太多變動。

爭標之路，變數仍很多。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報