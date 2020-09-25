泥地王2.0│新科「貫」軍挑機老友 迪安拿度紅土鬥「法」

因疫情延至本月27日開打的法國網球公開賽，也是今年度網壇最後一個大滿貫賽事。提及法網這個紅土場，相信球迷最先想起的，是破天荒12次奪冠的「泥地王」拿度，但他今年因疫情久疏戰陣，爭法網第13冠未必如想像般容易；加上剛在美網封王、成首位90後大滿貫錦標得主的迪安亦來勢洶洶，被認為是最有力接棒做下位泥地王的人選，兼要挑戰蟬聯大滿貫，離開球場兩人亦份屬好友，因同喜歡足球志趣相投，惺惺相惜。 文：華弟

法網原定於今年五月下旬舉行，因疫情緣故押後至9月27日開打，幸賽事不至像溫網般被迫取消，否則大家今年便看不到拿度挑戰衞冕法網。

巴黎羅蘭加洛斯這個紅土賽場，又被稱為是拿度的後花園，現年34歲的他生涯拿下19個大滿貫錦標當中，有12個是來自法網。不過今年因疫情關係，拿度只出戰過年初的澳網和3月初舉行的墨西哥網賽。相隔半年後，本周初他再出戰被視為法網熱身賽的意大利網賽，結果意外在八強出局。外界憂慮拿度休戰太久影響狀態，法網衞冕之路恐怕遇到不少阻滯。

被列為今屆法網男單二號種籽的拿度，賽事的最大的威脅未必是頭號種籽、剛於本月美網意外被DQ緣盡賽事的一哥祖高域，而是該項賽事的新科冠軍、三號種籽迪安。縱使迪安在兩人交手戰績上稍為落後，生涯14次與拿度對決被對方取得9勝5負的優勢，包括他近兩年打入法網決賽，兩次均敗在拿度手下；但這位27歲奧地利新星今年狀態極佳，兩人最近一次交手是今年澳網，他就在八強淘汰拿度，最後才在決賽不敵祖高域，到美網他生涯第四次殺入大滿貫決賽，終償願擊敗德國新星施華利夫奪冠，拿下生涯首項大滿貫錦標，也刷新歷史成為首位90後贏到大滿貫的球手，也打破了近年「無冕之王」的魔咒。

網球場上兩人鬥得激烈，但兩人場外就非常友好。因大家都喜歡足球的關係，故經常會一起「講波經」，縱使是出戰網球賽，兩人都可以球不離腳，如他們去年3月出戰印第安韋爾斯網賽時，就在天雨暫停時找空位踢球，兩人把網球當波踢，齊玩「的波」。迪安形容，這位前輩友善得來帶點幽默，是個很好的人，他描述兩人的友誼說：「他是個非常友好的人，我們經常會談足球，場外的他有點幽默感。（比賽）對着他，我要出盡最大的力氣；對着他，我也打過目前最好的比賽。對我來說，跟拿度在泥地對決很特別，因為在紅土場上，沒有人比他更出色。」

至於繼美網後亦會缺席法網的瑞士天王費達拿，雖已定下目標待明年其膝傷完全康復後再戰江湖，但他日前接受傳媒訪問時亦承認，一旦身體的「齒輪」不能再動，他便會停下來。

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