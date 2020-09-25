英聯盃 │ 利物浦7:2贏林肯城入第四圈 一周內要兩撼阿仙奴

英超勁旅利物浦周四在英格蘭聯賽盃第三圈，憑着南野拓實與居迪斯鍾斯齊齊梅開二度，加上梳頓沙基利、馬高古積與奧歷治各入一球，作客以7:2大勝英甲球會林肯城。紅軍在下周上演的第四圈賽事，將會硬撼另一支英超球隊阿仙奴。

利物浦今仗派出了大批副選及年輕球員應戰，正選陣容內只有華基爾雲迪積克一名主力，但紅軍實力仍遠勝林肯城。開賽後9分鐘，梳頓沙基利在禁區外主射罰球彎入，為利物浦揭開大勝序幕。18分鐘，南野拓實在禁區蛾眉月頂遠射得手，紅軍領先2:0。居迪斯鍾斯之後在32及36分鐘連入兩球，協助紅軍半場領先4:0。

換邊後僅19秒，利物浦便藉南野拓實攻入個人今仗第二球，將比分拉開至5:0。57分鐘，剛由狼隊加盟利物浦的祖亞高祖達，後備入替哈維艾利洛。林肯城在60分鐘由泰約艾頓破蛋，但5分鐘後馬高古積就為紅軍射成6:1。兩分鐘後，蒙斯馬為主隊追至落後2:6，但奧歷治在89分鐘錦上添花，為紅軍鎖定7:2勝局。

利物浦將於下周的第四圈賽事遇上阿仙奴，而兩軍下周一會先在英超聯賽，於晏菲路球場正面交鋒。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！