歐超盃 │ 加時2:1贏西維爾 拜仁2萬現場觀眾面前捧歐超盃

歐聯冠軍拜仁慕尼黑周四戰至加時之後，以2:1力挫歐霸盃盟主西維爾，捧走歐洲超級盃。

開賽僅13分鐘，剛由巴塞隆拿回巢的拿傑迪錫，便為西維爾博得12碼。奧甘波斯主射得手，為西維爾先開紀錄。34分鐘，哥列斯卡接應羅拔利雲度夫斯基傳送，為拜仁追平1:1。

拜仁在易邊後兩度食「詐糊」，包括利雲度夫斯基被指越位，入球無效。利萊辛尼在禁區內勁射破網，但球證又發現利雲度夫斯基在這次攻勢中手球在先。兩隊在90分鐘法定時間踢成1:1平手，後備上陣的查維馬天尼斯，在加時上半場完結前一分鐘頭槌建功，拜仁最終贏2:1捧盃。

今場比賽在匈牙利布達佩斯設有6.7萬座位的普斯卡什球場舉行，賽會特別容許2萬球迷入場，是自從武漢肺炎全球大流行以來，首次有主要的歐洲賽事開放予球迷入場。

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