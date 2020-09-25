英超｜列斯官宣前皇馬中堅來投 想跟比爾沙學嘢

英超升班馬列斯聯周四正式宣佈，從皇家蘇斯達簽入西班牙籍中堅迪亞高洛蘭迪，據報轉會費為1,870萬鎊（約1.8億港元）。

皇蘇兩天前已證實兩間球會達成轉會協議，至周四，列斯聯才於官網證實這位27歲後衞已通過體測，正式與球會簽約4年。雖然沒有公佈轉會費，但外界深信迪亞高洛蘭迪的轉會費約1,870萬鎊左右。

這位昔日是皇家馬德里青訓產品的後衞，在加盟發佈會上表示：「對我而言，這一步很重要，我覺得我做對了，想要跟從領隊（比爾沙）學習更多，也認為自己能迎來一個好球季，裝備自己。」

迪亞高洛蘭迪效力皇馬時無法打上一隊，經歷多段外借經驗後，3年前轉投皇蘇，3季下來在西甲上陣達77場。另外，他去年也有替西班牙國家隊在歐國盃外圍賽上陣，奈何不是必然主力；預計來到列斯聯後，將與同樣新加盟的德國中堅羅賓高治及李安谷巴等爭位。

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