武漢肺炎｜休季短賽程又密 歐戰換人名額增至5人

歐洲足協執行委員會周四在匈牙利布達佩斯開會後宣佈，今季歐聯、歐霸盃、女子歐聯、歐國聯、歐國盃外圍賽附加賽，以及下屆女子歐國盃外圍賽，均會保留每場每隊五人的換人名額，至於明年歐國盃決賽周的安排，則要進一步研究。

受武漢肺炎疫情影響，歐洲各地聯賽在今年三月先後陷入停擺，至六月才陸續重燃戰火，有見球員狀態未足，各國足總及歐洲足協協亦將換人名額由三人放寬至五人，讓各隊在排陣上更有彈性。由於賽季受到壓縮，賽程變得非常頻密，加上休季時間大幅縮短，球員未有足夠時間休息，多國聯賽都延續有關安排，但英超在部份中下游球隊反對下，並未有跟隨。本月展開的新一季歐國聯分組賽，原本亦只設三個換人名額，但在多名國家隊教練反映意見後，歐洲足協亦同意重新提高上限至五人。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！