英超︱Auba承認曾考慮出「廠」：唔係阿迪達嘅話我已經走咗

阿仙奴前鋒奧巴美揚早前就正式同兵工廠續約3年，粉碎咗離隊嘅傳聞。不過Auba日前接受訪問嗰陣就承認，自己的確有考慮過離開阿仙奴，係領隊阿迪達成功說服佢留低咁話。

過去一直有傳西甲嘅巴塞隆拿有意簽入已經31歲嘅Auba，當阿仙奴上季跌到落英超第10名，幾乎連歐霸盃都冇得踢嗰陣，唔少球迷都以為Auba走硬，不過佢早前就正式續約3年令一班廠迷放下心頭大石。

Auba接受英國天空體育訪問嗰陣就表示，自己真係有諗過走人，但最後因為領隊阿迪達而留低：「阿迪達係我留低嘅一大原因，佢為球隊帶嚟好多正面嘅新思維，而且我同佢嘅足球理念相近，我覺得我仲可以喺佢身上學到更多嘢。」

Auba咁識講嘢又交足貨，領隊梗開心啦，不過阿仙奴另一位球星奧斯爾就慘喇，事關阿迪達表明，只會揀最好狀態嘅球員入大名單，如果奧燒冇乜大進步嘅話，今季都好難再上陣咁話。

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