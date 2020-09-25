港超聯｜迪布利中三元 富力5:2炒愉園

富力今午在小西灣運動上演的港超聯，憑快馬射手迪布利連中三元，加上林志堅及杜度的入球，以5:2擊敗愉園，升上聯榜次席。

特權球會富力此戰有正選守門員周煜辰停賽，其位置由謝家榮頂替，而中堅杜度首度正選，謝家強推前出任防中，停賽期滿的林柱機亦正選領軍，而開賽3分鐘，富力前鋒迪布利禁區內射中柱。

戰至35分鐘，富力藉愉園守門員屠俊翹傳球犯錯，林柱機截得交迪布利推過屠俊翹射成1:0。42分鐘，愉園又在後場失控球權，伊高沙尼右傳中，愉園守衛漏頂，迪布利輕易頂成2:0，富力半場領先2:0。

有對東方足總盃後顧的富力易邊後放慢慢，加上踢來不甚積極，戰至67分鐘被愉園靠突擊，由潘沛軒右路傳交後備上陣的伍家揚，這位19歲中場無人看管下第一時間掛射入網，追至1:2。富力在75及76分鐘，由林志堅及迪布利各入一球，而後者完成帽子戲法，季內入球數字增至11 球。

愉園於82分鐘，由年僅17歲，初在港超上陣的小將莫漢睿射成2:4，而杜度在7分鐘後頂成其富力首球，助球隊以5：2大勝愉園；贏波後，以7戰13分升次席，落後多踢一場的東方一分，而愉園七戰零分包尾。富力主教練楊正光表示，足總盃決賽前能夠大勝一場，有助加強球員信心，不過，再加盟的羅港威下半場上陣不久即受傷，情況頗嚴重，可能錯過決賽。愉園教練鮑家耀對能在富力身上攻入兩球感高興，惟所失兩球是可以避免。

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