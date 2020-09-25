英超｜軒達臣因傷避戰 艾簡達拿可鬥阿仙奴

利物浦周一聯賽將會主場鬥阿仙奴，領隊高普表示，隊長佐敦軒達臣因大腿拉傷未能趕及鬥槍手，但新援堤亞高艾簡達拿有望在周一上陣。

領隊高普交代球隊的最新傷病情況：「祖高美斯今天將會復操，不過祖爾麥迪比、佐敦軒達臣今場將未能上陣，對他們來說言之尚早。」艾簡達拿上仗鬥車路士時於下半場登場，記者亦問高普此子會否上陣鬥阿仙奴：「再看看，我們仍有幾天的訓練時間，有部份球員昨晚才比賽要回復體力。不過，他（艾簡達拿）是有機會的，絕對會。」

紅軍昨天英聯盃作客以7:2大勝林肯城晉級，當中小將尼高威廉斯60分鐘一個失誤致球隊失球，他及後在網上受到球迷攻擊，不斷在社交媒過發文嘲笑及罵這位19歲的威爾斯小將，最終尼高威廉斯關掉自己的Instagram。

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