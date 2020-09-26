意甲︳感染武肺料錯過4場賽事 伊巴有望米蘭打吡復出鬥國際

意大利傳媒報道，早前因為確診感染武漢肺炎的AC米蘭前鋒伊巴謙莫域，預料只會錯過四場賽事，並將可以在10月中對國際米蘭的意甲打吡戰復出。

伊巴謙莫域早前被驗出對武肺病毒呈陽性反應，並因而錯過周四AC米蘭主場贏波杜基林特3:2的歐霸盃第三圈外圍賽。意大利安莎通訊社報道，伊巴並未出現病徵，目前正在家中接受14日隔離治療。按照規定，這位38歲瑞典前鋒在隔離期後，要在連續兩次檢測錄得陰性結果才可歸隊，再接受另一系列病毒測試。

根據賽程，伊巴謙莫域將會最少再缺席三場比賽，包括在周日作客對克羅托內的意甲聯賽、下周四作客對葡超球隊里奧艾維的歐霸外附加賽，以及10月4日主場對史柏斯亞的意甲賽事，並有望在10月17日對國際米蘭的打吡戰復出。

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