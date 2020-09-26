英超●不斷更新｜VDB表現對辦加綠木歸位 紅魔作客白禮頓勢開齋

周六英超頭場，曼聯將要作客鬥白禮頓。白禮頓近況不俗，連同英聯盃第3圈2:0淘汰普雷斯頓正值三連勝，但球隊首周英超主場對強隊車路士便以1:3敗陣，可見球隊對強隊表現難有保證。加上表現出色的右閘蘭普堤受傷上陣成疑，削減球隊側擊力。

曼聯雖然英超首戰失威不敵水晶宮，但新援雲迪碧克表現對辦，後備上陣已攻入一球，今仗或可為紅魔前場帶來動力。加上球隊周中英聯盃面對英冠的盧頓3:0大勝對手晉級，士氣大增，相信紅魔今仗可全取三分。

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