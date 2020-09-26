英超｜槍手向里昂報價3.2億 傳艾奧亞同意入「廠」

法國傳媒報道，阿仙奴已經就羅致里昂新星艾奧亞正式報價3,500萬歐元（約3.2億港元），而該名法國中場已經就個人條款達成協議，同意加盟阿仙奴。

上季表現出色的艾奧亞備受歐洲大球會青睞，亦是阿仙奴今夏最希望簽入的球員之一，惟至今未有球會的報價達到里昂要求的6,000萬歐元，祖雲達斯和巴塞隆拿等都沒有具體報價，不過，法國傳媒Telefoot報道，槍手正式報價3,500萬歐元以測試里昂的決心。

報道指，阿仙奴是於周四正式向里昂報價，談判目前仍在進行中，而22歲的艾奧亞已經同意與槍手就個人條款達成協議，願意轉投該英超球會。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！