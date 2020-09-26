17歲「少女花劍手」符珈嘉（Sophia）用「迷惘」來形容自己這屆DSE畢業生，疫情令考期一再延期、放榜遇第三波疫情也只能網上看成績，畢業典禮、畢業旅行、謝師宴全部不樂觀；幸好她早已決定投身全職運動員，7月1日正式「上班」，未來劍擊為主，理大學業為副，向花劍夢邁出一大步。

記者/攝影：徐嘉華

符珈嘉慶幸自己手上還有「紀念裙」見證完成中學課程，整條藍色的協恩校裙滿是同學寫的字，比一般紀念冊更別出心裁：「疫情1月開始爆發，我們已有心理準備隨時停課，大家就在停課前將自己校裙傳給同學寫。」

疫情打亂畢業部署

時光倒流兩年前，Sophia就讀中四，同學過着愉快的中學生生活，她卻徘徊於兩難，轉全職還是繼續讀書、為2020年DSE準備？她最終選擇後者，就算遇上武漢肺炎也從未後悔：「文憑試遇上疫情這上半年令我很迷惘，包括DSE改期，溫習了都不知考試會否取消，到考試又不肯定是否順利考完所有科目，7月放榜，以為可跟同學一起返學校拿成績表，怎知第三波疫情殺到，我們只能在家中上網看成績。」

縱使「迷惘」地度過了大半個中六學期，原定7月中的謝師宴要改期，11月的畢業典禮及台灣畢業旅行都難樂觀，但Sophia仍慶幸自己中四那年的抉擇：「中四開始有很多出外比賽的機會，不太兼顧得到劍擊訓練和學業，父母讓我自己選，最後我決定學、劍一同繼續，至少有張文憑試證書，以後退役都多點選擇，這過程亦發現自己原來算自律，想做的事，只要分配好時間也有能力做到。」

Sophia今年DSE報考了六科，幸好夠分入讀理大市場學系；劍擊方面也交出亮麗成績，自2017年未滿15歲已首奪亞青獎牌、2018年雅加達亞運，她以15歲稚齡參加團體賽、去年亞青，她一口氣奪三牌（見附表），今年7月1日正式成為全職運動員，未來以劍擊為主，理大學業為副，延長修讀年期，這些都多得父母全力支持。

幸父母給予選擇自由

Sophia很幸運，爸爸符棨朝是CALL4VAN創辦人，不單平時管接管送，還曾在公司專頁直播劍擊比賽，希望更多人認識劍擊，至於曾打過學界劍擊的媽媽Joey，為女兒更報讀運動心理學課程，Sophia說：「很多傳統父母都會以子女的學業為重，會覺得香港玩運動沒出息，但我父母不一樣，自我小時候已鼓勵我去做想做的事，給我很大自由，中四時是否轉全職，他們都肯讓我選。」符媽媽學了運動心理學後，不時助女兒在比賽中放鬆，賽後一起檢討，Sophia坦言幫助很大。

除順利升讀大學，Sophia亦於7月1日正式成為體院全職運動員，訓練比以往多1倍至接近1星期30小時，將興趣變為職業，一切對她來說都很新鮮，只是疫情一日未受控，也難有海外比賽機會，上次出外比賽已是去年12月的法國世界盃：「現在感覺也有點像DSE時迷失，不知何時才有比賽，缺乏動力練習。」

擺脫陰影亞青奪三牌

訪問這天，她帶了去年安曼亞青拿的1銀2銅，除了是第一次去安曼、除感覺當地人很熱情外，這三塊牌更是小妹妹的成長印記；Sohpia四歲學劍、小六已打遍學界，中學的劍擊路也得心應手，唯獨2018錯失青奧資格、同年的亞青賽，負責「守尾門」的她先勝反輸下打失兩塊團體獎牌，令她無法釋懷，到2019亞青賽，在八強團體賽再遇上一年前反勝自己的菲律賓隊，再次守尾門的她擺脫一年前的陰影，連取少年組及青年組四強席位，最後奪得兩銅，她說：「無論是青奧還是亞青，都是輸在不懂如何處理壓力，能在去年亞青擺脫『陰影』奪三牌，令我倍添信心。」Sophia此次的銀牌來自少年組個人賽，在四強大落後下連追對手，最後「決一劍」時反勝入決賽，十分難忘。

DSE告一段落，即使疫情未平，亦無礙Sophia的全職路，她已定下目標，為2022杭州亞運及2024巴黎奧運努力；這位全職「新鮮人」下月9日將滿18歲，在換身份證那天將告別「符珈嘉」這名字，新改的名字叫「符妤名」（見另文），是父母找風水師傅改的，就如古人「冠而字之」，希望女兒有更好未來。