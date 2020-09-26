寸嘴格鬥王︳退役3個月又復出 麥基格中東擺擂台鬥帕奎奧

今年6月第三度宣佈退役的愛爾蘭「寸嘴格鬥王」麥基格透露，將會在中東與菲律賓拳王帕奎奧進行一場拳賽。

「一切都過去了，誰還在乎。我下場拳賽將會是在中東出戰帕奎奧。」麥基格在Twitter寫道。「能夠跟現代拳壇最偉大的兩名拳王對壘，將會是一項真正的榮譽。」在此之前，他亦在Instagram上載了一段在擂台上練習的影片。

現年32歲的麥基格，曾贏得兩個級別的UFC終極格鬥世界冠軍，他對上一次出戰是在一月的UFC246，擊敗美國的「牛仔」施尼路，將個人的MMA戰績改寫成22勝4負。他在今年6月作出了4年內的第3次退役宣言，但短短數月之後便已尋求復出。

麥基格在17年曾與美國「不敗拳王」美韋達進行了一場拳賽，結果戰至第10回合才敗陣。這場拳賽單在北美已吸引到430萬名「按次收費」客戶觀戰，總收益高達5.17億美元（約40.1億港元），吸金力在史上僅次於15年美韋達對帕奎奧之戰（5.77億美元、約44.7億港元）。現年41歲的帕奎奧，曾贏得8個不同級別世界冠軍，他對上一次踏上擂台，是在19年7月擊敗美國拳手舒曼，其職業生涯戰績為62勝2和7負。

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