名家足路│ 丘仔撐維拉贈富咸三連敗 譚拔士看好伯明翰挫洛達咸

上周星級名家當中，丘建威推介的英超升班馬大戰，順利命中列斯聯上盤，似乎「丘仔」對英超升班馬有一定心水。周一英超，頹勢的富咸主場對阿士東維拉，丘仔繼續追富咸「對家」，平手盤捧維拉。

丘仔覺得富咸開季兩連敗，上仗對列斯聯失掉4球，陣中唯一一位能夠達到英超水平的球員阿歷山大米祖域；復任正選立即有好表現取得兩個入球，不過支援他的球員表現未如理想；加上中後場防守麻麻，防守角球時更經常走漏對方球員；如果球隊還不增兵補強，短時間內肯定不會有改善，情況令人擔憂。相反維拉上場聯賽旗開得勝，小勝錫菲聯取得好開始，閉門作賽也減輕作客不利因素，維拉作客能坐和望贏。

西甲專家鄭兆聰當然繼續推介西甲；巴塞隆拿在風雨中開展新季，主場鬥維拉利爾；巴塞由朗奴高文接手，美斯擾攘多時終留效，另外，菲臘比古天奴回歸，比真歷及奧士文尼迪比利傷癒，仍屬爭標隊伍，客軍前線攻擊球員當打且有入球能力，故作客魯營未必全軍退守，而巴塞攻守也有疑點下，[3.5球]的入球「大」是不錯選擇。

譚拔士專攻英冠，周六伯明翰主場鬥洛達咸；主隊今季由新管理接手，又找來卡蘭卡當領隊，配合一眾戰意相當的當打球員，已成為一支不容易被擊倒的球隊，，以季初不俗的走勢，三分在望，主W可捧場。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六30 伯明翰勝（2.05）

鄭兆聰 星期日81 巴塞隆拿大[3.5]（2.4）

丘建威 星期一2 阿士東維拉勝（平）（1.74）

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