蘋足全場：湖人掘金總決賽在望

周四NBA季後賽西岸決賽湖人鬥金塊第四回合，紫金兵團今戰最多領先13分下，末節幾乎被金塊的謝美梅禮（Jamal Murray）領軍逆轉，幸好湖人末段靠籃板取勝，最後4分19秒起取得9:1的籃板優勢，且憑安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）攻入最高34分，另有勒邦占士（LeBron James、LBJ）交出「準三雙」26分、9籃板和8助攻下，湖人終險勝114:108，領先金塊場數3:1。只要再贏一場，便可打入NBA總決賽。

湖人的「大球陣」自第二戰起看似已被金塊拆解，球隊今戰禁區得分落後44:46，幸靠籃板41:33稍為制勝。湖人今場把懷特侯活（Dwight Howard）調入正選陣容，取得不錯成效，他今場拿下12分和全場最多11籃板，為金塊帶來不少麻煩。戰情方面，湖人大部份時間領先金塊，但分差主要維持在單位數，手感火熱的AD首兩節獨取19分，領湖人半場領先60:55。

換邊後湖人繼續維持單位數領先優勢，第四節更被追至105:102。幸最後4分19秒開始，他們搶得9:1的籃板優勢；但兩軍末節的罰球也存在很大爭議，包括湖人比金塊多獲八罰，LBJ被球迷指犯規但球證沒有吹罰。AD於最後21.4秒兩罰全中後，湖人已拉開六分奠定勝局。兩軍將在香港時間周日打第五戰，領先場數3:1的湖人，有望相隔10年再入總決賽。

文：華弟