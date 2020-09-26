名家拆局｜王杰：白禮頓運氣欠奉 曼聯贏在效率高

周六的英超早場，就為英超球迷帶來一場入球騷，主場出擊的白禮頓在上半場是先行領先的一方，不過曼聯隨後連追2球反超前。白禮頓整場比賽一共有5次中楣或中柱，今仗落敗實在是有點不夠運氣，只不過球證在最後一球12碼判罰中亦有爭議，皆因當時球證已提前雞完場哨，不過收到VAR指令後又吹罰12碼，相信賽後又會有不少爭議。

第一輪在主場以1:3不敵水晶宮的曼聯，今場在正選陣容上終於派上雲比沙卡及格連活特。只不過令到紅魔迷擔心的域陀連迪路夫仍然在陣，不過在雲比沙卡回到正選右閘的位置後，這位瑞典國腳的表現總算有改善，上半場多次化解白禮頓的攻勢，而且解圍相當清脆，至少未有如上場般頻頻犯錯。

不過今場面對來勢洶洶的白禮頓，曼聯在上半場踢得相當辛苦，進攻三叉戟安東尼馬迪爾、拉舒福特以及格連活特面對對方的嚴密防守，基本上未有太多表演機會。本來格連活特曾經將皮球送入網內，不過因拉舒福特越位在先被判無效。不過上半場曼聯只因12碼而失一球，真的可以說是相當幸運，皆因白禮頓今仗有5次射門中柱，其中3次就是出現在上半場，假如白禮頓運氣較好的話，上半場至少可以領先兩球。

下半場白禮頓仍然不斷壓上進攻，令到後防開始得到空位予紅魔打反擊，終於靠着波基斯費南迪斯（B費）的一次直線，加上拉舒福特的跑位以及冷靜頭腦，終於助曼聯在下半場初段就將比數改寫成2:1。不過這場比賽最精彩的比賽是由補時階段才開始，在下半場又再3度中柱的白禮頓一直希望可以追和，最終在補時最後1分鐘靠蘇利馬治在尾柱頭槌，再次攻破迪基亞的十指關。希望全取三分的曼聯隨即組織最後一擊，哈利馬古尼的頭槌本來已經飛向死角，不過白禮頓有球員在門前頂走，本來球證已經吹響完場哨子，怎料整場比賽發揮出色的馬奧比原來犯手球，球證翻查VAR後再判12碼，而B費最終助曼聯帶走三分。

其實今場白禮頓表現相當對版，前線三位具速度的球員造出不少威脅，18次射門足足比曼聯多出3倍，不過這天球隊的運氣實在欠佳，全場5次中柱及中楣實在相當影響全隊上下的士氣，不過最後階段追和本以為可以令白禮頓看到希望，可惜馬奧比的手球就再次令球隊由天堂跌落地獄。至於曼聯今場7射3中3入球就可以看出，紅魔的進攻效率比白禮頓高，把握機會上的分野令白禮頓埋下落敗的伏線，不過今場比賽亦完全證明到，足球比賽未到最後一刻也不知鹿死誰手，曼聯雖然險勝一場，但球隊上半場慢熱的情況仍需改善。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！