英聯盃︱未隔離染疫球員 奧連特或成首隊違衞生協議被罰

英乙球會奧連特主場迎戰熱刺的英格蘭聯賽盃第三圈賽事鬥原定會於周二上演，惟鑑於奧連特賽前驗出隊內有多達17名職球員確診武漢肺炎，最終需要令英格蘭聯賽會（EFL）取消比賽。據外國傳媒周五報道，EFL已經就事件展開調查，奧連特有機會成為首支因違反武肺衞生協議而被判罰的球隊，可謂損失慘重。

據英國《每日郵報》指，奧連特因違反武肺衞生協議或要面臨兩項不當行為指控，由於球會未能為球員進行病毒檢測，從而驗出以及隔離已經染疫的球員，導致賽事最後未能舉行，也令奧連特成為了EFL首宗因違反武肺衞生協議而要判罰的球隊。報道甚至指出，數位已經染疫的球員上周六更有出席奧連特主場鬥曼斯菲的賽事，直至熱刺為他們支付3,000英鎊的檢測費，球會才驗出有17名職球員確診。由於英格蘭低級別聯賽球隊的財政緊張，故EFL未有強制要求他們為職球員進行病毒檢測。

據報EFL就違反武肺衞生協議沒有固定的判罰，若奧連特最終被判罰，其罰則將交由一個獨立委員會判決。另外，英乙車頓咸周六主場鬥甘士比的賽事，是最新一場因武肺需要被延期的比賽，因甘士比隊內也有球員被驗出確診。

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