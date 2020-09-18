MotoGP｜41歲羅斯未言退 加盟Yamaha SRT車隊再戰一年

世界電單車錦標賽（MotoGP）賽季現正進行加泰隆尼亞分站賽事，原定打算戰畢今季後正式引退的41歲傳奇車手羅斯（Valentino Rossi），受疫情影響下決定暫緩退役計劃，據外國傳媒周五報道，這位傳奇車手明年將正式加盟Petronas YAMAHA SRT車隊，再戰一年，車迷有幸能繼續看到他的英姿。

被譽為是MotoGP史上最佳車手之一的羅斯，自1996出道至今一共贏過九屆總冠軍，征戰賽車場多年，近年他成績大不如前而萌生退意，已成為車場最年長暨最資深車手，他原定打算用今年首六至七個分站賽事，來判斷自己的身體是否再適合作賽，結果賽季因疫情停擺，打亂了他的計劃。今夏，他效力的躍馬車隊早已宣佈，21年賽季將由法國小將兼19年 MotoGP最佳新秀昆達拿路（Fabio Quartararo）顆拍域奴利斯（Maverick Vinales）參賽，故今年將是羅斯效力躍馬最後一季。當時已有傳羅斯下一站，極可能是葛達拉路今季效力的Petronas Yamaha SRT車隊，而他在七月也表示自己「99%」會跟該車隊簽約。

經過連月的磋商，Petronas Yamaha SRT車隊周六正式宣佈已與羅斯簽下1+1年合約，這位傳奇車手下年將展開其職業生涯第26個賽季，屆時若雙方願意合作，將可再展開合約一年，而他現時的車隊成員只有一部份會跟隨他前往新車隊。羅斯表示：「我很高與2021賽季能繼續在車場奔馳，與Petronas Yamaha SRT車隊一起。我在作出這決定前考慮了很久，因為我要面對的挑戰越來艱巨，要成為MotoGP最頂級的一群，需要很大的努力，但我仍希望繼續賽車。上半年我已作出決定，並跟Yamaha車隊傾談，對方也同意，更表示即使沒有空缺，車隊也會全力支持他，我很高興最後我成為車隊一分子。」

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