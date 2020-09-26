英超︳3億撬達高斯基被拒 李城或轉斟莊拿芬泰希

英國傳媒報道，英超球隊李斯特城出價3,000萬鎊（約3億港元），收購般尼中堅達高斯基被拒後，有意改向德甲利華古遜的莊拿芬泰希埋手。

《每日郵報》指，李斯特城早在去年8月，就已希望收購達高斯基，但般尼索價高達5,000萬鎊（約5億港元），令交易未能成事。消息指，由於達高斯基本人亦希望過檔，李城於是在周五再提出以3,000萬鎊收購，但般尼仍然「企硬」，堅拒減價出售這名尚有不足兩年合約在身的27歲英格蘭守將。報道指，假如李斯特成最終未能買入達高斯基，便會轉為斟介利華古遜的莊拿芬泰希。

現年24歲的莊拿芬泰希，五年前由漢堡加盟利華古遜，而李城現任球探部門主管干捷頓，於11至14年效力漢堡時曾跟他合作，並非常了解這位德國國腳的踢法。

李斯特城今季已斥資2,200萬鎊（約2.2億港元），由阿特蘭大買入卡斯泰尼，而剛由羅馬借來的辛基斯安達，預料下周亦會加入大隊操練。不過，領隊羅渣士已表明希望在10月5日轉會市場關閉前，再簽入三名新兵。

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