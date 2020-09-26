甲一消失兩年│福建幫統領籃總 陳瑞添連任主席30年

香港籃球聯賽於1954年成立，至今已有66年歷史，所得政府資助也屬全港體育總會前列，球迷自然期望總會做得更好，推動籃運發展。曾任香港福建體育會理監事會成員的陳瑞添，從1991年上任至今的籃總主席，近年不少政策亦引起球圈爭議，亦有聲音指總會管理層因循苟且，抱著少做少錯的處事態度。

年屆70歲的陳瑞添在1991年起擔任籃總主席，自此一直「冧莊」15屆至今，其管治班子也有不少「福建幫」成員，如施維雄拿督、施振銜等人也分別擔任籃總會長和常務副主席等要職多時。不少球迷批評總會因循苟且，毫無打算與時俱進。在四年前加入籃總任副會的羅善行肯定前輩的付出，但同樣認為上一輩處事守舊，有不少改善空間，「希望新委員同會長可以令總會有所改善，喺現有機制上做得更好。」

至於籃總早前「一刀切」取消聯賽，令甲一停擺兩年的做法簡直一石激起千重浪，現執教甲一遊協及女甲安青的宗銘達，坦承希望有球員代表加入總會，好讓總會下決定時多從業界角度著想，「始終有好多人嘅諗法係不變勝萬變，咁但係有陣時不變，就唔一定係勝萬變，因為每個年代嘅諗法都會唔同。其實應該要不斷聽吓多啲意見，或者你要添多啲人入去裡面去畀意見，甚至乎你畀佢嘗試下改。」

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