英超軍情｜耶穌仔受傷退出下月世盃外 曼城前鋒荒哥帥頭痕

巴西足總周五宣佈，曼城前鋒加比爾捷西斯（耶穌仔）因傷退出了應付下月兩場世界盃南美洲區外圍賽的巴西國家隊，哈化柏林前鋒馬菲奧斯根夏則首次獲徵召。由於耶穌仔至少要休戰三星期，而另一曼城前鋒阿古路則要再多達七星期才康復，領隊哥迪奧拿將要面對前鋒荒的問題。

巴西足總透露，獲曼城告知加比爾捷西斯在周一對狼隊的英超比賽中受傷，退出將於下月9日對玻利維亞及下月13日對秘魯兩場世盃外的巴西國家隊。加比爾捷西斯在該場英超踢足全場，但下周日要在英超迎戰李斯特城的曼城賽後發現他受了傷。

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