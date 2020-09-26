菁英盃決賽｜「子彈」復出攻傑志 南區主師：力戰到最後

冠忠南區明午在菁英盃決賽挑戰傑志爭菁英盃，而球隊今晨在香港仔運動場仿真草球場輕鬆備戰，上場退居後備的港隊前鋒夏志明及中場陳肇鈞估計將復出領軍。主教練列文表明球隊將力戰到最後。

南區重返本地頂級聯賽，過去兩度躋身決賽，可惜都屈居亞軍，明日對傑志的菁英盃決賽是上季足總盃決賽翻版，南區該仗以0:2落敗，而球隊上下希望今次能夠捧盃。南區在聯賽復賽，先逼和富力，上場僅負東方龍獅，雖然未能取勝，但踢出鬥志及決心，球隊今晨輕鬆備戰，只進行進攻演練及攻守死球便結束；上場後備的夏志明及陳肇鈞被安排在主力陣容內，主教練兼球員列文也可能正選。

疫情期間加盟的佐佐木周及史提芬彭利拿於決賽未能上陣，主教練列文認為球隊有足夠人腳調動：「佐佐木周及史提芬彭利拿未能在決賽上陣，但我相信陣中球員能夠做好工作，足以彌補二人缺陣。賽前外間都認為傑志機會稍勝，但決賽充滿變數，我們的壓力較輕或會有意想不到的賽果。以班費及人腳，我們被睇低一線，但不會影響備戰工作，我很尊重傑志，必定會施展渾身解數去踢到最後一刻。」

南區守衞陳凱柏表示外界看好傑志，但球隊勝在有輪換及多一日時間休息，希望在體力上取得優勢，自己會好好享受這場決賽。

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