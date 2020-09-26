F1俄羅斯站｜咸姆頓再搶桿位挑戰舒密加91冠 韋特本爬頭排第二

F1俄羅斯站周六進行排位賽，平治車隊的「黑帝」咸姆頓造出1分31秒304的全場最快圈速，再奪桿位，周日主賽事排頭位出賽。若他今站能夠封王，將能追平「車神」舒密加累積的91次分站冠軍紀錄。紅牛的韋特本以慢0.563秒時間排第2，咸姆頓隊友保達斯和賽點印度力量的佩雷斯分排三、四位。（now670及有線651台今日6:00pm直播正賽）

F1俄羅斯站本周末在鄰近海旁的索契賽道進行，咸姆頓只要在周日正賽拿下分站冠軍，便能追平「車神」舒密加累積的91次分站冠軍紀錄；若他能在排位賽搶得桿位，當然對出戰正賽更為有利。不過，咸姆頓於Q2初段因失誤導致第一圈成績被取消，Q2後段亦一度因法拉利車手維特爾發生嚴重意外而揮起紅旗暫停，維特爾的戰車在4號彎失控撞牆，當時其隊友勒卡歷就在後方，與炒車位置相當接近，險釀成意外。幸好維特爾能自行走出車外，並拾回戰車散落在地下的殘骸。

賽事重開之際Q2只餘下2分15秒，而那時咸姆頓的戰車才急忙落場，幾乎趕不及造出單圈時間，幸好他最後排第四，驚險保住進入Q3的資格。而Q3亮起綠燈後，咸姆頓已首先造出1分31秒391時間力壓群雄，他於最後一輪測試更把時間推快至1分31秒304，刷新了保達斯在2018年創下的賽道紀錄，也拿下自己職業生涯第96個桿位。至於首先衝線的保達斯，最後未能與咸姆頓包Ｑ，他被紅牛車手韋特本以0.1秒時間差爬頭，跌落第三位。

咸姆頓賽後說：「首先，我要跟現場的朋友打個招呼！我們這年來都很掛念着現場觀眾，我希望每個人都注意安全。」保達斯則說：「（正賽）排第三起步也是不錯的，我記起我也曾有一次也在第三位起步，然後我知道會發生甚麼事......」

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