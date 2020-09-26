【一燈決】一哥：有得諗　撐連勝海鷗驅魔

【名家足路】

【對決場次︰白禮頓vs曼聯】

9月嘅《一燈決》嚟到最後一期，細佬同燈神尊嘉兄就打成1:1平手，決高下嘅場次大家都諗咗好耐，最後決定揀今日早場白禮頓對曼聯嘅英超早場，「海鷗」不敗有得諗，受讓半/一可以一敲。

曼聯上場聯賽主場畀水晶宮做低真係一地眼鏡碎，屋漏兼逢域陀連迪路夫出晒洋相搞到輸1:3，紅魔條防線信唔過；呢位瑞典足球先生周中英聯盃冇喺陣容，今場有冇份踢都未知，不過曼聯後面出艾歷拜利拍哈利馬古尼咪一樣唔穩陣，最慘係前面班後生好似仲未回魂咁，上輪後備入嚟入到球波嘅雲迪碧克唔會幫到太多，賽後領隊蘇斯克查就梗係要辯護，話曼聯仲要多幾場先會上到力，大佬呀，球迷點同你等咁耐呀！

今季係白禮頓連續第四季喺英超角逐，海鷗升班以嚟，英超主場對曼聯嘅戰績其實唔失禮，3場2勝1負；不過，佢哋除咗第一場輸咗畀車路士之外，唔經唔覺都三連勝，雖然英聯盃贏嗰啲都係流流地，不過英超作客贏紐卡素嗰場係有說服力，重點係白禮頓呢三場都冇失波，點都對信心有幫助；白禮頓今季仲打起咗隻右閘蘭普堤，呢位小朋友助攻有啲料到，如果輕傷冇咩事踢到嘅話，紅魔條邊線都幾危險，話晒海鷗前鋒馬奧比都幾「弗」，上輪就入咗兩粒。

白禮頓往績唔差士氣又有，加埋前鋒都腳風順，曼聯今季英超要開齋，睇嚟下輪返主場對番摩連奴嘅熱刺機會會仲大。

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。

文︰守丹