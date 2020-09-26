法國公開賽︳爭法網13冠有暗湧 拿度：天氣凍對我不利

法國網球公開賽周日正式揭幕，力爭第13次封王的拿度認為，今屆賽事因武漢肺炎疫情延至9月開打，巴黎寒冷的天氣將為球手帶來前所未有的考驗。這位男單二號種籽在首圈的對手，將會是世界排名第83位的謝利士莫夫。

自05年首度參賽以來，拿度在法網男單的戰績為93勝2負，而他19項大滿貫錦標當中，就有12項來自這項泥地賽。不過，這位34歲西班牙球手認為，寒冷的天氣將為比數帶來極大變數。「天氣真的很冷，要在室外比賽，環境真的有點極端，所有球手都勢必受到一定的影響。」已連贏三屆冠軍的拿度說。「對我來說，這裏的環境真的很不利。天氣很寒冷，網球變得完全不一樣，球速會很慢，而且很重。當然，備戰時間亦比往時少。」

法網一般會在每年的5月尾至6月初進行，但受疫情拖累，賽會決定將比賽押後至9月尾至10月初。根據天氣預測，巴黎周日的氣溫將介乎攝氏11至13度，而且天陰有雨。雖然拿度認為自己的優勢將被削減，但在上兩屆決賽都敗在其手上的迪安，卻認為對方始終是奪標大熱門。「只要拿度參賽，只要他沒有受傷，狀態良好，就會成為奪標大熱門。他贏過12屆冠軍，絕對是史上最強的泥地王。」

女單方面，剛贏得意大利公開賽冠軍的哈蕾普，雖然對爭標滿有信心，但亦認為寒冷天氣將會是一大挑戰。「當天氣寒冷的時候，球會變得較重，整體都會有一點分別。」哈蕾普說。「這裏跟羅馬完全不同，我也對寒冷天氣感到有點吃不消，但這是所有人都要面對的處境。」