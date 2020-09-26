NBA季後賽︳艾迪巴約自責連累熱火輸波 占美畢拿：成隊都打得唔好

熱火周五在NBA季後賽東岸決賽第五回合，以108:121不敵塞爾特人，場數被追近至2:3。熱火明星中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）賽後直認要為落敗負責，占美畢拿（Jimmy Butler）則表示不能怪責他，並強調要集中精神打好第六回合。

帶着手腕與手臂傷患出戰的艾迪巴約，今仗上陣38分鐘，11投5中只得13分，外加8個籃板球及8次助攻。他在賽後接受訪問時表示，自己在攻守兩端的表現均未如理想。他說：「我會將今場落敗歸咎於我身上，這不是隊友的錯，亦不是教練的錯。我投失很多應該要入籃的球。今晚我好像做甚麼也是慢了一步似的。」

今場有17分、8個籃板球及8次助攻的占美畢拿則指，全隊人均要對輸波負責。「落敗不是他（艾迪巴約）的錯，這是全隊的責任。沒有人能夠打出應有的水準，我們必須找回贏球的方法。當對手開啟進攻模式後，我們並沒有打好防守。」畢拿說。他又強調，熱火已準備好在周日的第六回合強勢反彈，全力爭勝。

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