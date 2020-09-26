周末專題︱意甲一洗沉悶風格 恩沙基領賓尼雲圖最值得期待

過去由於意大利球隊以防守聞名，令到球迷以為這個聯賽相對沉悶。不過原來以踢滿380場比賽來計算的話，上季是繼1949/50及50/51年以來，總入球最多的一季，380場比賽一共產生了1,154個入球，超越了16/17球季的1,123球，從數據可見，意甲不是球迷腦海中那個只懂防守以及沉悶的聯賽。

其實上季意甲之所以可以產生如此多的入球，皆因整個意甲有不少球隊也開始崇尚進攻，其中阿特蘭大的表現最佳，上季一共貢獻了98個入球，代表作就有7:0屠殺拖連奴及7:1大炒烏甸尼斯，在隊內未有太多超級球星在陣的情況下，阿特蘭大的攻擊力仍然非常強大。除了阿特蘭大之外，其實就連薩斯索羅這支中游球隊同樣開始大打進攻足球，全季攻入69球已經是中游球隊中最多，而且聯賽兩鬥祖雲達斯以及國際米蘭這兩支意甲勁旅，薩斯索羅一共攻入11球，成績絕不遜色。

雖然今季意甲很大機會繼續由祖記壟斷，不過兩支尚未登場的升班馬賓尼雲圖以及史柏斯亞同樣值得球迷去關注。上季在意乙只輸過四場的賓尼雲圖，在意大利名宿恩沙基帶領下，球隊在攻守兩端發揮不俗，上季在聯賽射入13球的馬高沙奧仍會是球隊的進攻核心，且看恩沙基能否帶領這支升班馬獲取佳績。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！