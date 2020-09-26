漢堡網賽｜16個月以來首次 薛斯柏斯殺入泥地賽4強

2號種籽薛斯柏斯周五以盤數2:0擊敗塞爾維亞的拿祖域，打入漢堡網球公開賽4強，這名希臘球手16個月以來首度晉身泥地賽4強後，將與智利的加連爭入決賽。

漢堡網賽是法國公開賽前的最後一項熱身賽，世界排名第六的薛斯柏斯在對拿祖域的首盤決勝局中一度落後3:5，但他之後連贏4分，以7:6（7:5）先下一城。第二盤薛斯柏斯打破了對手頭三個發球局，結果以6:2再贏一盤，取得4強一席位。

薛斯柏斯的4強對手是泥地專家加連，今年2月贏得兩項泥地賽冠軍的這名智利球手，於8強是以3:6、6:4和6:4反勝哈薩克的布比歷而晉級。

另一場4強賽由5號種籽俄羅斯的魯布列夫對挪威球手魯特。其中，魯布列夫周五在8強是以6:2和7:5淘汰4號種籽西班牙的阿古特，魯特則要打足三盤才力克法國的安伯特而晉身4強。

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