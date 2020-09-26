丘勝之道：維拉士氣高勢挫富咸

【名家足路】下周二凌晨，應屆「升班馬」富咸將會在主場擺擂台迎戰上季升班馬阿士東維拉。

記得之前也有提過富咸於揭幕戰的倫敦打吡戰慘敗與阿仙奴，表現令人非常失望，絕對未能達到英超球隊的水平。富咸上輪聯賽對同樣新升班的列斯聯，雖然取得三個入球，但最終仍失四球敗陣告終。可能雙方曾於上季英冠碰頭，富咸的確有點「格食格」味道，縱使列斯聯實力佔優但仍能然攻入三球。

富咸陣中唯一一位能夠達到英超水平的球員阿歷山大米祖域，復任正選後立即有好表現取得兩個入球，不過支援他的球員表現未如理想。領隊柏加上輪聯賽變陣後，球隊整體表現仍然未算突出，收起了中場卡亞尼及在首輪聯賽表現慘淡的中堅添列姆，中後場防守表現麻麻，防守角球時更經常走漏對方球員。如果球隊還不增兵補強，短時間內肯定不會有改善，情況令人擔憂。

阿士東維拉上輪聯賽旗開得勝，小勝錫菲聯取得好開始。維拉上季升上英超後取得寶貴的護級經驗，對今季季初爭取好表現有一定正面作用。他們知道季初定必要搶得一定的分數，才可穩住英超席位，加上今仗雖作客比賽，但由於是閉門作賽的關係，相信不會對維拉的球員造成太大影響。另外維拉陣中的主力球員包括隊長中場基亞利殊及中堅泰朗明斯皆沒離隊，士氣良好，對球隊來說絕對是一個好消息。

雖然富咸領隊柏加誓要在這場比賽取得分數，但分析過兩隊今季開季表現後，個人還是傾向維拉能作客能坐和望贏，故推介作客的阿士東維拉供大家參考。

文：丘建威