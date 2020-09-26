英超｜效力皇馬7年不留遺憾 巴利：好開心着返熱刺波衫

今夏轉會窗其中一宗最觸目的交易，就是在皇家馬德里效力7年的威爾斯球星加利夫巴利，落實以外借形式回歸熱刺。近日巴利接受天空體育訪問時提到，自己加盟皇馬後的經歷令自己成長，不過離開「銀河艦隊」回到熱刺亦沒有遺憾。

巴利效力皇馬期間，協助球隊贏下4次歐聯冠軍，而且這位威爾斯球星亦發揮了一定的作用，可惜教練施丹依然未有重用巴利，上季更只為球隊上陣20次。巴利就表示自己在皇馬已經盡力：「我沒有任何遺憾，我只是努力去上場比賽，外界的聲音是我無法控制的。正如我所說，我對自己在皇馬所做的事不留遺憾，我學習到如何處理自己的情況。過去我一直承受了巨大壓力，球迷一直向我報以噓聲，不過我已經學會如何處理這些事，就是不要太在意及認真。」

事隔7年重返熱刺，不過球隊在上季只排在英超第6位，如今巴利回歸的首要目標，就是協助球隊重返前四：「我想補充一點的是，我想為球隊帶來更多，幫助球隊提升。我只想重新穿上熱刺的球衣上場比賽，幫助球隊取得一個偉大的球季。」另一邊廂，教練施丹在出席賽前記者會時也被問到有關巴利的事情，施丹就表示只希望巴利一切順利，而自己只會專注在皇馬的工作。

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