周末專題︱派路上場新氣象 青春祖記快降臨

有新少帥派路上場的祖雲達斯，上周在意甲開鑼旗開得勝，主場3:0大勝森多利亞，除了焦點人物基斯坦奴朗拿度（C朗）順利開齋外，派路還讓3位23歲以下的「初哥」擔綱正選，當中從帕爾馬回收的瑞典翼鋒古路施夫斯基更射入1球，可見由只得41歲的派路領導下的祖記，有望解決陣容漸趨老化問題，豎起「青春革命」旗號。

祖雲達斯大部份主力不是年過30，就是已經接近這個歲數，尤其首仗的一對中堅，仍是36歲的基亞連尼及33歲的邦路斯。雖然就算派路上場，部份位置仍需時整頓，但首次領軍已經帶來新氣象，分別讓20歲的古路施夫斯基與C朗組成鋒線、從U23提拔21歲的左閘基安盧卡法保達踢正選，以及馬上起用從史浩克04新加盟的韋斯頓麥堅尼任中場。

「美國仔」麥堅尼相對肯定是最不怯場一人，皆因他對上4季已在德甲上陣達75場，非常早熟，而且假如運氣好一點，已經在首仗入球，可惜他的近門施射被對方門將擋出，反而讓補射的邦路斯受益建功。至於在祖記處子戰即「開齋」的古路施夫斯基，已展現出不俗的射術、控球能力以及走位的靈活性等等，而他賽後受訪，將一切歸功派路：「派我上陣，派路是一副輕鬆的樣子，他相信他的球員，這也給了我自信。他讓我上陣，叫我們盡情享受。」

除了3人外，祖雲達斯當日後備席還有文奴路樸坦路華、漢斯尼高路斯及維利安尼等U23球員候命，雖然最後無法在開鑼戰便落場，但未來賽事中，派路一定會逐步提供機會給他們，就好像前紐約城隊友林柏特執掌車路士一樣。

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