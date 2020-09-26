英超｜馬奧比扮喊變堅哭 杜沙特三次射中門柱最慘情

周六英超白禮頓以2:3不敵曼聯的比賽中，前鋒馬奧比為白禮頓先開紀錄，在慶祝時更做出「扮喊」動作，不過最終補時又犯手球，令球隊被罰12碼，連累球隊落敗。主隊白禮頓在整場90分鐘一共5次射中門柱及門楣，當中比利時中場李安度杜沙特就佔了其中的三次，成為繼06年仍在效力曼聯的基斯坦奴朗拿度（C朗）之後，首位在單場比賽射中門柱及門楣的球員，最終球隊更要全失三分。

今場整場比賽踢得較曼聯出色的白禮頓，要在最後時刻輸一球12碼落敗，相信球隊上下亦難以接受這個賽果。至於在最後時刻犯手球的馬奧比，更是由天堂跌落地獄，皆因這位前鋒在上半場瀟灑射入12碼，為白禮頓先開紀錄，慶祝時就做出「扮喊」的動作。可惜馬奧比沒有想到，曼聯在最後一擊時哈利馬古尼的頭槌攻門，竟然會令到自己犯手球，本以為隊友解圍後可以搶回一分，可惜VAR令到馬奧比的美夢粉碎。從電視台直播的畫面中看到，馬奧比在犯手球後的表情呆滯，上半場的「扮喊」的得意表情亦隨即成為網絡熱話，慘遭網友「恥笑」。

除了馬奧比之外，令一位同樣慘情的白禮頓球員就是李安度杜沙特，今場這位比利時前鋒一共錄得4次射門，其中3次被主場的門柱及門楣拒諸門外，至於最後1次，就被迪基亞神勇用身體擋出。至於對上一次在英超單場比賽三度射中門柱門楣的球員，已經是06年仍在紅魔效力的C朗，這次杜沙特可謂真的與C朗「平起平坐」。

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