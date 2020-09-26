意甲︳都靈驚現真假C朗 笑晒口幫一剔拍新廣告

平時基斯坦奴朗拿度（C朗）一出現已經非常哄動，都靈周星期五還要驚現兩個C朗，究竟發生了甚麼事？看真一點，原來是這位祖雲達斯前鋒，為贊助商「一剔」拍攝新廣告，而另一位「C朗」就只是他的替身演員。

雖然已經35歲，但廣告內大多數鏡頭，其實都是由C朗親身上陣拍攝的，而他在宣傳片中，當然要展示一下驚人彈跳力。從現場拍到的相片可見，C朗在拍攝過程中非常愉快，還跟工作人員打成一片，完全沒有架子。不過，C朗始終身價不菲，有小部份鏡頭還是要由替身代勞。

雖然已踢「一剔」合作多年，但C朗的團隊對今次拍攝工作仍然非常緊張，身為其公關經理的Marisa亦有親自監場。其實Marisa正是C朗那位超級經理人文迪斯的千金。據報他自從16年開始，就已全權負責打理C朗社交媒體的一切事務，認真厲害。

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