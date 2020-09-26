西甲︳唔只美斯唔妥巴塞 尼馬丹尼爾都撐阿蘇

蘇亞雷斯周五正式由巴塞隆拿轉投馬德里體育會，雙方簽約2年至2022年，這位33歲烏拉圭前鋒將會穿起9號球衣，並有機會在下周日對CF格蘭納達之戰正式登場。雖然阿蘇的「出塞」風波已告一段落，但美斯、尼馬及丹尼爾等舊隊友，都紛紛炮轟巴塞踢走這位功勳戰將的做法無情無義。

蘇亞雷斯效力巴塞6年，上陣283場攻入195球，位列球會神射手榜的第三位。不過，在朗奴高文上任後，蘇亞雷斯已被認定為這位荷蘭教頭的清洗對象。雖曾表明留隊意願，但在整季要被雪藏的威脅下，「阿蘇」終於決定轉投馬體會。今夏亦一度有意離隊的美斯，直言不滿巴塞踢走蘇亞雷斯的手法。

「你應該以巴塞史上最重要球員的身份昂首離開，而不是像現在這樣被他們當成已經沒有價值的垃圾般踢走。但事實上，這裏發生的事已經沒甚麼能令我感到驚訝。祝你在新的挑戰之中一切順利，朋友我愛你，我們遲點再見了。」美斯透過Instagram說。

幾年前已跟巴塞分道揚鑣的尼馬與丹尼爾，亦透過美斯的帖文聲援蘇亞雷斯。

尼馬說：「他們（巴塞）做事的方式，實在令人難以置信。」

丹尼爾亦馬上加入討論：「不幸地，我們在很久之前已知道這個事實，而且每年也會進一步證實這一點。這不是勝負的問題，我們都很清楚這關乎尊重，但他們卻搞不懂。」

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