NBA︳K湯遜養傷470日後首次操足全課 卡爾教練：佢康復得好好

於19年NBA總決賽第六回合左膝十字韌帶撕裂的勇士後衞K湯遜（Klay Thompson），經過長達470日休養後，周五終於復出參與了球隊整課操練。

「能夠再次在球場與更衣室見到他實在太好了，單是他的存在，就為我們帶來了動力。訓練進行得很好，他在十字韌帶撕裂後已休息了一年半，這才是第一課練習，我不期望他已回復最佳的身形與狀態，而事實亦正是如此，但他的走動很理想，而這已是很好的第一步。」勇士主教練卡爾（Steve Kerr）說。

現年30歲的K湯遜，早於6月已開始恢復單獨訓練，而受到武漢肺炎疫情拖累，勇士要到本周才獲准進行集體操練。

「我們還沒有進行5對5的分隊賽，休戰了這麼久，我們希望循序漸進。K湯遜的康復工作做得很好，我認為他有能力評估自己目前的狀況，並清楚接下來要做甚麼。」

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