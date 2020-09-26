德甲｜鎌田大地獻兩助攻 法蘭克福3:1輕取哈化柏林

周五上演的德甲獨腳戲，法蘭克福在日本中場鎌田大地交出兩次助攻下，作客以3:1輕取哈化柏林，取得今季首場勝利並以2戰得4分暫時升上聯賽榜榜首。

哈化柏林今季在德甲首戰作客大勝雲達不來梅4:1，法蘭克福首戰則於主場僅和「升班馬」比勒費爾德。周五哈化柏林在主場出擊，在武漢肺炎疫情限制下今戰最多只容許4,000名球迷入球，是自3月以來哈化首度有現場球迷支持，惟並不足以幫助球隊取勝。

法蘭克福今仗正選陣容作出了兩個調動，上場有士哥的前鋒安達施華繼續任正選，並且再有入球進帳為球隊先開紀錄。安達施華於禁區內被保耶達攔跌而獲得12碼，他親自操刀射入，法蘭克福於30分鐘領先1:0。6分鐘後，鎌田大地在右路開出精準罰球入禁區，巴斯杜斯頭槌頂入，法蘭克福領前2:0。

落後兩球的哈化柏林半場作出了三個調動力圖反撲，形勢雖有改善但未能把握機會入球，法蘭克福則於71分鐘再入一球，鎌田大地助攻予在禁區邊的施巴斯坦洛迪，後者左腳妙射破網助法蘭克福領先3:0。77分鐘，哈化柏林的佐敦多魯拿加夏殺入禁區左路底線中，軒迪列加試圖解圍時擺烏龍，哈化柏林追成1:3，但始終未能平反敗局。

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