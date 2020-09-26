甲一消失兩年│籃總僵化管治落後半世紀 高層怕人批評拒開社交平台

甲一停擺鬧得沸沸揚揚，籃總雖曾發聲明解釋或有機會復賽，然而聲明用上「謾罵詆毀」等措辭再引公關災難，事件暴露籃總管理因循，決策欠透明。籃壇發展落後時代，但冰封三尺非一日之寒，籃總財政受政府資助限制、場地不足、聯賽商業價值低等因素如惡性循環窒礙籃步，誠然，籃壇最高權力機關籃總同樣責無旁貸。疫症雖使籃圈裹足不前，但亦可以此為契機積極籌謀出路，有球迷建言籃總急須追上網絡時代，開設官方Facebook專頁公佈消息，未來引入即時數據並直播賽事，推廣本地籃球。改革之路漫漫，球迷恨鐵不成鋼，絕非抹黑攻擊，籃總既受公帑資助，自當諮善道，納雅言，謀改善，「共同努力建設一個健康的籃球運動氛圍」。

記者：洪量丰、許嘉明

怕網民「亂講嘢」拒開社交媒體 籃總落後程度以光年計

踏入互聯網時代，人人手執智能電話，在社交媒體關注自己有興趣的帳戶，便可輕易接收相關資訊。可是香港籃球總會卻與時代脫節，在2020年仍未有任何社交媒體宣傳賽事，也沒有提供比賽數據統計，要推廣籃球實為無稽之談。籃總副會長羅善行承認總會落後程度以光年計，他續指早已為總會註冊Facebook專頁，惟總會沒有資金及人手打理，亦怕難以管制言論而拒絕公開。

放眼鄰近地區，除了中國籃協開設CBA官方微博帳戶，日、韓、台等地籃協亦有fb專頁，除了公佈賽程等基本消息，亦會剪輯賽事精華，吸引球迷關注；即使同為業餘聯賽的的澳門籃總，同樣會在社交媒體發佈賽程。可惜以國際大都會聞名於世的香港，籃總卻只得一個被標示為不安全的網站，以及以PDF形式顯示的賽程和得分榜。作為球迷fb討論區的管理員的阿健，直言社交媒體是球迷交流的主要平台，若籃總希望推廣這項運動，勢必投放資源於此。副會長羅善行坦言自己早為籃總註冊fb專頁，惟沒有足夠人手及資金管理帳戶，因此未能公開使用，「老人家唔知啲人會喺媒體寫咩，其實我管理都冇問題，但都要得啲前輩批准。」

球迷除了不解總會沒有fb和ig等社交媒體專頁，更不滿總會在openball停止為球賽提供即時數據統計後置之不理，球迷Ivan慨嘆「其實數據係咪一場比賽最基本嘅要求？冇可能連數據都冇，坊間私人聯賽都做得比籃總好。」另一球迷Jason直言賽後希望重看數據，跟他人討論愛隊表現，惟籃總在三、四日後才更新網站，球賽熱度無以為繼。羅善行坦承總會受康文署管理掣肘，開支實報實銷，正尋覓方法為籃總賽事提供數據：「每場波要限住用錢，但希望未來有多啲數據，起碼要有得分、助攻、籃板等大數據，呢樣係有需要嘅。」他續指，若總會能提供比賽數據，便有必要啟用社交媒體，因兩者在宣傳方面相輔相成，「如果有數據嘅話，我覺得呢個媒體就有用喇，希望喺呢一兩年間公開呢個fb專頁。」

籃總聯賽商業價值低 難有資金每場直播

聯賽職業化機會微 組港聯戰外地聯賽或成出路

香港聯賽僅屬業餘，發展備受掣肘，因此有球迷提倡借鑑ABL和台灣新成立的P League，甲一鋪路邁向全面職業化。夢想宏大，不過職業聯賽開資極鉅，本地籃壇商業價值本已不高，加上缺乏配套，球員出路窄，全面職業化之夢似是幻影；籃總副會長羅善行則建議籃壇與其籌謀職業化，寧集中資源，組一支精英港聯隊參與外地聯賽，以此提升籃圈水平。

職業聯賽以商業娛樂模式運作，以ABL為例，球員薪金可觀，比賽水平甚高之餘，燈光、氣氛、音響、資訊亦遠較本地賽事齊備，球迷異口同聲齊指ABL如同另一層次的觀賽體驗，亦彷彿瞥見香港聯賽轉型的學習楷模，然而香港聯賽全面職業化又是否可行？羅善行認為難度極高，「錢」乃最大問題，其一開支球員薪金和比賽食宿，其二是要花費於行銷宣傳，「你要搞到東方咁有禮品、飲酒、賣小食，唔好當運動，要當娛樂，但呢樣嘢耗資好大。」不計東方龍獅為職業球隊，南華、滿貫亦可算作半職業隊，兩隊每年班費動輒過千萬，惟香港「老細波」商業效益低，難以吸引更多有心人鉅額投資十隊球隊，有份帶領乙組球隊的羅善行形容班主似善長仁翁，「香港無任何退稅，硬掘幾十萬租場請外援住酒店，係真金白銀褲袋攞出嚟。點解要叫善長仁翁？搞波都無經濟效益，有幾多錢收益啫。」金錢以外，職業聯賽亦要克服場地不足難題，即使兩者尚能解決，羅善行認為球員出路窄，業界推動職業化時不能忽視未來配套，否則會賠上年青球員的未來，「做職業係好，但球員打十年廿年波，退役後以咩為生先，香港開到咁多教練班？佢地會唔會做咗推動球壇嘅犧牲品？」

地大人多如台灣亦僅得四支職業隊（新成立的P.League+），甲一短期內全面職業化機會極微，但羅善行認為可參考以往香港飛龍出戰CBA的例子，創立一支港聯出戰如CBA等聯賽，以啟德體育園為主場，並爭取政府撥款與民間合資支持，讓精英球員衝出香港，「我唔講其他因素，純講籃球，最近舞台就係CBA，佢畀一隊你成件事就唔同晒，香港老闆絕對有人贊成，同埋到時球迷投入都爭好遠，香港成四十萬人支持一隊，想像吓打CBA球隊時主場情緒幾高漲，幾咁震撼。」

錯過中山公園專用球場 籃總實報實銷難爭額外資源

籃壇發展舉步維艱，籃總為最高管治機構成眾矢之的，球迷質疑總會每年收取政府過千萬資助卻無甚作為；另一邊廂於籃總角度，總會以推廣普及運動為目標的非牟利組織，活動實報實銷，每年舉辦超過7000場比賽難有額外資源發展。另外多年來籃圈皆有聲音要求政府批地予籃總作專用場館，羅善行透露約十年前籃總本有機會管理中山紀念公園體育館，惟當年籃總擔心未能自負盈虧，錯失良機。

有網民翻查資料，發現籃總每年獲康文署資助超過一千萬港元，金額屬各總會前列，然而籃圈卻未見長足進步，若非東方職業軍激起漣漪，籃圈十年如一日，球迷阿健直指總會以業餘為名「hea做」，「當你講自己係業餘水平嘅時候，就有好多嘢可以唔用，避忌，同埋你插唔到我，因為我係一個業餘水平吖嘛，我唔使對你負責。」站在籃總角度，羅善行則指正是業餘二字限制非牟利的籃總發展，總會負責普及籃球而非推廣商業化，而且每年比賽眾多，開支大，政府資助僅能維持總會基本營運，「好多人話政府畀好多錢總會，總會應該有錢，其實政府支持嘅金額只夠基本職員數量，總會請嘅人遠超預算，只係靠營運比賽收益去出糧，而家總會都面臨財政危機。」他以總會早前曾討論動用發展基金批予教練應急為例，他指公帑實報實銷，事事要撰寫計劃書申請，未能靈活運用，「我哋舉辦私營、公營比賽超過7000場，成本係剛剛好。想用發展基金就係大型賽事寫信申請，又要再報價，我哋傾過可唔可以攞出嚟畀教練用，原來係唔可行。」

此外，場地不足問題困擾籃壇多年，除紅館外，香港甚至沒有其他合舉辦國際賽標準的球場，籃總申請專用場館一事只聞樓梯響，羅善行透露十年前政府有意批出中山公園體育館予籃總，但當年籃總因財政問題未有接受，「佢要籃總自負盈虧，營運球館係好貴，而家租場咁平係政府津貼，總會擔心可能維唔到皮。」他指籃總物色場地建籃球大樓多年，曾看中空置校舍、戶外遊樂場、爛地和天台等，惟政府屢因另有發展計劃、改建不符規劃等因素拒絕，即使有地卻只批短租，毫無保障，「籃總有晒方案計劃書，最麻煩係無地畀我哋揀到，有地都只係畀租三年，測量一年、投標半年、起又兩年，起完都隨時可以收返。」

籃總有意建專屬場館地段（只列部分）

地點：北角渣華道遊樂場（結果：政府以交通吞吐量和噪音問題為由拒批。）

地點：沙田田心公立學校（結果：政府指未來另有規劃拒批。）

地點：西營盤中山紀念公園體育館（結果：政府要求籃總自負盈虧管理，籃總擔心成本太高未有接受。）

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