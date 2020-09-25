英超｜兩個34號荷蘭兵 阿積士舊生聚會VDB遇韋特文

周六英超頭場白禮頓對曼聯一戰，兩軍同樣有季前從荷甲班霸阿積士來投的荷蘭兵在陣。高價新兵雲迪碧克上輪首次為紅魔英超上陣已取得入球，開局極佳；相反前隊友祖爾韋特文尚未為白禮頓於英超賽場登場過，仍需為爭奪正選位置努力。

季前以4,000萬鎊加盟曼聯的雲迪碧克備受球迷期待，上仗以後備身份入場為曼聯破蛋，亦是其個人首個英超入球，入球中可以看到VDB的後上觸覺以及埋門技巧上乘。而周中的英聯盃VDB更擔正為紅魔上陣鬥英冠盧頓，可惜上仗78分鐘未有製造太多具威脅的攻門，且看今仗領隊蘇斯克查會否讓這位23歲中場正選上陣。

而與VDB一樣為向因腦部受損未能繼續職業生涯的阿積士舊隊友艾迪克諾尼致敬，而選擇穿上34號球衣的祖爾韋特文，季前以「超抵價」90萬鎊的解約金從阿積士加盟白禮頓。白禮頓領隊樸達季前大讚韋特文既可踢右閘又可以出任中堅，而且技術上乘，很高興他可以加盟球隊。不過，韋特文截至現時只在英聯盃上過陣，今仗恐亦難與VDB同場較技。

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