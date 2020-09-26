菁英盃決賽｜紀念版球衣戰南區 傑志盼年輕球員珍惜機會

剛在港超聯擊敗理文的傑志，周五復操為明午在將軍澳運動場對冠忠南區的菁英盃決賽備戰，主教練朱志光賽前表示，賽期頻密，沒有安排太多特別準備，希望年輕球員有機會落場便珍惜機會。傑志球員明日決賽將穿上菁英盃決賽特別版球衣作賽。

朱志光賽前表示，此戰是九日內第三場賽事，賽期頻密，一場過的決賽，未有安排太多特別備戰，希望球員在決賽可以發揮本身水準：「往績對自己來說沒有甚麼大意義，決賽場場不同，只要球隊陣上有好表現，自然可以交出成績，如能捧盃當然開心，更重要是希望年輕球員珍惜踢決賽機會。」

為傑志踢足今季菁英盃分組賽的小將陳晉一，賽前表示今季自己有較多機會在菁英盃中上陣，如能捧盃對隊內一眾年輕球員來說是有很大意義，但不能看輕南區：「南區反擊快，在一場過的決賽，要更加小心不能大意先失波，防守時必須小心反擊，球隊將以一貫踢法應戰。」

第二次爭菁英盃的傑志特別為明日的決賽特製特別版球衣，在球衣心口對上位置將印上對賽日期及對賽隊伍，領口位置亦印上特別徽章，以作紀念。傑志在17/18球季曾以2:1挫和富大埔，首奪菁英盃。

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