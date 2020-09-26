意甲｜捧盃之旅不似預期 艾歷臣無地位或被維達爾取替

年初由英超熱刺轉投意甲國際米蘭的丹麥中場基斯甸艾歷臣，據指當初因希望離開熱刺出外見識，一嚐捧盃滋味，故下決心拒絕跟熱刺續約。結果艾歷臣來到國際後一切不似如期，除意大利文未學好、疫情期間被迫住球會訓練中心，他亦未得到教練干地的信任，現再有巴塞隆拿中場維達爾來投，他更恐怕會被取代。

艾歷臣初來到國際時曾經表示：「在這裏有更多的機會贏到獎盃，或者說，當然比起我原本效力的（球會）更大機會，我對上一次贏到獎項已經是在阿積士，很多很多年以前。」可是，艾歷臣在意大利的這九個月猶如噩夢，他加盟之後，干地已隨即發現他其實不是自己想簽入的球員；而他的球季更因疫情變得更遭，他和家庭因找不到地方落腳，市中心酒店關閉，問過隊友盧卡古和艾舒利楊格能否借出沙發，亦都不成功，最後他要借宿在球會訓練中心。

當隊友們家裏有健身設施，他就因球會健身中心關閉，只能在地下停車場來回跑，：「我計過，我能跑35米，然後回程能跑多35米。」因為封城禁令，他甚至去超市也不能：「有警察攔住我，我就要用很差的意大利文解釋我在做甚麼、去哪裏、為何外出等等。」

撇除生活，這位丹麥中場在球場的日子也不好過。艾歷臣來投前只曾與干地有過一次對話，結果他由二月起，在國際17場意甲中僅8次正選出場，另外一次是意大利盃，而歐霸盃他亦大多在後備席坐冷板凳，最後國孫在歐霸決賽不敵西維爾，艾歷臣的捧盃夢成泡影。當他在上周六鬥意乙比薩的友賽中射入兩球，表現似乎有改善，不久後國際就宣佈簽入維達爾。

隨着這位巴塞中場來投，干地更清楚維達爾才是自己真正需要的球員，雖然他比28歲的艾歷臣年長5歲，但這位智利中場很可能會成為干地需要的全能中場，加上兩人過去曾在祖雲達斯合作，艾歷臣的地位將進一步被威脅。據報國際也願意把十月轉會窗艾歷臣送走，但前提要有球會對他感興趣，據指暫時只有一些英超球會對他有點興趣，今季隨時會成為他另一場噩夢。

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