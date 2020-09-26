NBA季後賽｜下半場爆發滅「火」 綠軍東決場數追成2:3

處於被淘汰邊緣的塞爾特人周五在下半場發威，在塔圖（Jayson Tatum）為球隊貢獻31分、10籃板及6助攻，J布朗（Jaylen Brown）又有28分及8籃板進賬之下，以121:108擊敗熱火，在七場四勝的NBA季後賽東岸決賽場數追成2:3。第六戰將於周日進行，塞爾特人繼續不容有失。

賽前在東決場數落後1:3的塞爾特人，周五對熱火的第一節完成後以18:26落後，完半場追成51:58。到了第三節，塞爾特人打出一段20:3的攻勢，在塔圖於該節攻入17分下，第三節得分以41:25壓倒熱火，以領先92:83進入第四節，而31分亦是綠軍在今個季後賽的單節最高得分。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！