菁英盃決賽｜播青訓種籽 傑志、南區爭標作回報

傑志與冠忠南區明日在將軍澳運動場爭季內首項錦標菁英盃，表面上只是一場盃賽決賽，但實際上是兩支近年投放相當多資源於青訓工作的港超聯球會，經過多年努力的回報。

雖然足總近年獲政府資源推動足運，但資源集中於聘請職員，過去十多年青訓發展方向不清，在青訓工作上又未有給予球會太多協助，培訓球員工作基本是由球會支撐，而傑志是少數每季投放數以百萬計資源的本地球會。

現時李毅凱、鄭展龍、羅梓駿、巴拉克、畢頓及史雲斯頓等球員是從青年軍到傑志一隊的球員，這兩季還有安永佳及賓紀文等完成學業歸隊，目前傑志隊內有過半數本地球員屬自家青訓球員，這解釋為何近三季兩次打入菁英盃決賽，前季更首奪此錦標。

至於南區是另一支願意投放時間及資源於青訓的地區隊，運作上亦是較專業，球會設有青訓總監職位，以統籌青訓，又安排一隊教練協助青年隊訓練，就算球市持續不景仍積極投放資源於基層工作，包括邀請前曼聯助教費倫舉行工作坊，與教練交流及指導青年球員。

南區近年在本地青年級別賽事交出相當理想成績，而鄭進泓及黃獻中等南區青年軍獲提升到南區一隊，前者是香港青年軍代表，加上早兩三季簽入的年輕球員叢振洪、陳凱柏及蔡子濤等逐漸進步，在陣上有不俗表現，成就今季打入菁英盃決賽的戰績。

南區主教練列文表示球會過去投放很多資源，當中對青訓推動是不遺餘力，若然能夠捧起菁英盃，對於球會及地區充滿意義。

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