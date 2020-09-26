NBA季後賽｜塞爾特人未肯出局 影帝K獲加插水搶fo

塞爾特人周五在NBA季後賽東岸決賽第五戰以121:108擊敗熱火，場追數成2:3而逃過出局命運，今戰綠軍及熱火各有六名球員得分上雙，包括全場上陣28分11投4中，取得15分、7助攻、2籃板及1偷球的K獲加（Kemba Walker），惟這名星級球員卻是因為在比賽屢次插水而成為焦點。不少網民在twitter惡搞K獲加今場與熱火球員接觸便誇張插水的畫面，有人嘲諷指他應該得到奧斯卡。

第二節比賽尾段，K獲加緊密地防守占美畢拿（Jimmy Butler），當被對方手肘打到下巴時，K獲加做出誇張的動作和表情，希望球證吹罰進攻犯規。然而，這名曾四次入選NBA明星賽的後衞被吹犯規。塞爾特人教練史堤芬斯曾經挑戰球證判決但未能成功。

同樣是第二節尾段，K獲加在防守積傑錫（Goran Dragic）時雙方發生碰撞，積傑錫的反應有點誇張，高舉雙手兼表情誇張的K獲加則更勝一籌。當時三犯在身的K獲加防守仍然進取，積傑錫的右手因而打到K獲加的臉並因此被吹進攻犯規，球證亦要翻看錄影片段。不過，為ESPN任評述的雲根迪（Jeff Van Gundy）認為球證翻看片段並無必要，他說︰「這是甚麼敵對行為？這裏甚麼也沒發生，如果有甚麼，那應該是為插水而向K獲加和積傑錫兩人罰款5,000美元。」

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