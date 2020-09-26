西甲｜上「馬」後隨即操練 阿蘇獲新隊友熱烈歡迎

蘇亞雷斯周五通過體測後與馬德里體育會簽約兩年，新球季將繼續穿9號球衣作賽的這名前巴塞隆拿球星，同日即參與了馬體會操練，會見了教練施蒙尼並獲得了新隊友們熱烈歡迎。

33歲的阿蘇是在巴塞同意與他提早一年終止合約後免轉會費加盟馬體會，但後者需要向巴塞支付600萬歐元浮動獎金。馬體會在宣佈蘇亞雷斯正式加盟的聲明中表示︰「我們歡迎世界上其中一位最多產的前鋒，他在球場上全力以赴，並在這個最艱巨的舞台上證明了自己的質素。歡迎蘇亞雷斯！」

馬體會正備戰下周日球隊在新球季首戰主場對CF格蘭納達的西甲聯賽，上季在西甲為巴塞射入16球的阿蘇更有機會在該仗「地標」。他周五首操時，除了與剛由武漢肺炎康復的教練施蒙尼見面及擁抱外，一眾新隊友更兩邊列隊，讓阿蘇通過隊道並以手拍其背部以示歡迎。

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