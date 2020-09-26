譚仔心得：伯明翰有朝氣食得「咸」

【名家足路】伯明翰過去幾季經歷不少起跌，今季球會由新管理接手，又找來卡蘭卡當領隊，配合一眾戰意相當的當打球員，已成為一支不容易被擊倒的球隊，而今日在聖安德魯斯球場遇中游隊洛達咸，可期延續季初不俗的走勢。

分析今周英冠重心之選前，先談談英超經過兩周賽事後的形勢。目前錄得連勝有五隊，分別是李斯特城、愛華頓、阿仙奴、利物浦及水晶宮，而矢志重振聲威的曼聯及車路士上周同樣輪波，曼聯主場慘敗在水晶宮腳下，後者主場不敵紅軍，門將阿列沙巴拿加犯錯致敗後，車仔隨即從雷恩簽入塞內加爾門將艾度亞文迪，車路士之敗，曝露了球隊中路防守不穩的問題，且看堤亞高施華這位老將的作用。

曼聯敗予水晶宮，全場沒有太多藉口，攻不強守又不穩，被領隊蘇斯克查及紅魔迷寄予厚望的波基斯費南迪斯，看過其上季後期的表現後，筆者有點懷疑，這名葡萄牙中場是否有足夠級數帶領這隊褪色班霸在今季挑戰列強。

卡蘭卡領軍有表現

英冠方面，筆者上周大力推介賓福特，上周三球大勝哈特斯菲爾德，打開今季英冠勝門；目前英冠只有三支連勝隊，包括雷丁、布里斯托城及盧頓，當中上季幾經辛苦保住英冠席位的盧頓最令人意外。至於今周重心伯明翰，開季首戰擊敗升班大熱賓福特，上場又賽和史雲斯，而藍軍在卡蘭卡帶領下，已成為一支相當防守性的球隊，防線由佐治費恩特領軍，新加盟的阿當基頓在英冠是有相當級數的中場；鋒線的祖基域斯也甚有能力，而過去兩場展示出球隊獲新資金支持，加上有新領隊領帶領下，已大大改善球場內的氣氛。

至於洛達咸能夠升上英冠，有很大程度是靠領隊禾尼，球隊能在沒太多資源下「衝冠」成功，只是在沒太多資源下，預期季內將在下游掙扎，此戰作客有勢的伯明翰恐難爆冷。

文：譚拔士