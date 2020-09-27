甲一停擺鬧得沸沸揚揚，籃總雖曾發聲明解釋或有機會復賽，然而聲明用上「謾罵詆毀」等措辭再引公關災難，事件暴露籃總管理因循，決策欠透明。籃壇發展落後，但籃總屢受限制如惡性循環窒礙發展，誠然，籃壇最高權力機關籃總同樣責無旁貸。疫症雖使籃圈裹足不前，但亦可以此為契機積極籌謀出路，有球迷建言籃總急須追上網絡時代，開設官方fb專頁公佈消息，未來引入即時數據並直播賽事，推廣本地籃球。改革之路漫漫，球迷恨鐵不成鋼，絕非抹黑攻擊，籃總既受公帑資助，自當諮善道，納雅言，謀改善，「共同努力建設一個健康的籃球運動氛圍」。

記者/攝影：洪量丰、許嘉明

踏入互聯網時代，人人手執智能電話，在社交媒體關注自己有興趣的賬戶，便可輕易接收相關資訊。可是香港籃球總會卻與時代脫節，在2020年仍未有任何社交媒體賬戶宣傳賽事，也沒有提供比賽數據統計，要推廣籃球實為無稽之談。籃總副會長羅善行承認總會落後程度以光年計，他續指早已為總會註冊fb專頁，惟總會沒有資金及人手打理，亦怕難以管制言論而拒絕公開。

副會長：沒資金人手搞網

放眼鄰近地區，除中國籃協CBA只設微博賬戶，日、韓、台等地籃協皆有fb專頁，除公佈賽程等基本消息，亦會剪輯賽事精華，吸引球迷關注；即使同為業餘聯賽的澳門籃總，同樣會在社交媒體發佈賽程。可惜以國際大都會自居的香港，籃總卻只得一個被標示為「不安全」的網站，以PDF形式顯示賽程和得分榜。

作為球迷fb討論區管理員的阿健直言，社交媒體是球迷交流的主要平台，若籃總希望推廣這項運動，勢必投放資源於此。羅善行坦言自己早為籃總註冊fb專頁，惟沒有足夠人手及資金管理賬戶，因此未能公開使用，「老人家怕不知別人會在媒體寫甚麼，其實我管理都沒問題，但也要得到前輩批准。」

除對籃總沒有社交媒體專頁大感困惑外，球迷們更不滿總會在openball停止為球賽提供即時統計數據後置之不理，球迷Ivan慨嘆「數據是一場比賽最基本的要求，怎可能連數據都沒有？坊間私人聯賽都做得比籃總好！」另一球迷Jason直言賽後希望重看數據，跟他人討論愛隊表現，惟籃總在3、4天後才更新網站，球賽熱度無以為繼。

沒比賽數據衰過私league

羅善行坦承總會受康文署管理掣肘，開支實報實銷，正尋覓方法為籃總賽事提供數據：「每場比賽的開支有限度，但希望未來有多點數據，起碼要有得分、助攻、籃板等大數據。」他續指若總會能提供比賽數據，便有必要啟用社交媒體，讓兩者在宣傳方面相輔相成。