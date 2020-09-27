英超｜走漏夏維斯明顯手球 西布朗被逼和比歷嬲爆

西布朗周六在上半場領先三球下被車路士逼和，今季在英超尚未打開勝利之門，不過，西布朗領隊比歷對於車路士射入第三球前，今季加盟的夏維斯犯手球被走漏感到不滿，直言對於球隊失第三球感到難以接受。

車路士周六是憑譚美阿巴謙在補時建功而以3:3逼和西布朗，令這支今季首兩場聯賽都落敗的「升班馬」未能取得首場勝利。不過，慢鏡重播顯示，夏維斯在組織過程中曾以手臂控球，但被VAR走漏。

西布朗領隊比歷坦言︰「第三球難以接受，因為那手球是如此明顯。」他又謂︰「我甚至不想談及它，因為這不是『也許』或者『有可能』，這是手球。」比歷說︰「這是故事結尾，句號。人們怎能說那不是手球，我無法理解。」

「我為我的球員而自豪，他們在吵鬧的更衣室裏應該也有那種感覺，但事實並不是那樣。他們失望，因為他們未能取得他們應得的3分。」比歷指出︰「作為領隊，我必須進入更衣室及看到真正失望的面孔，因為我們有兩分被一個手球奪去了。」

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